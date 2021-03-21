По состоянию на утро воскресенья, 21 марта, количество получивших первую прививку от коронавируса украинцев увеличилось на 3 968 человек. Общее число привитых граждан достигло 108 310.

Об этом свидетельствуют данные с сайта кампании по вакцинации.

За 20 марта было сделано на 7660 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 134 мобильные бригады по иммунизации.

Больше всего прививок за сутки было сделано в Киевской области – 550 штук. А всего с начала кампании – в Донецкой области (8 244 штуки).

Распределение проведенных прививок по регионам за минувшие сутки выглядит так.

Известно, что 108 309 привитых в Украине получили пока лишь первую дозу вакцины. И только один человек полностью завершил вакцинацию.

Как писала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя обязанность по компенсации побочного действия вакцин от коронавируса.

Мы также перечисляли противопоказания к вакцинации от коронавируса.