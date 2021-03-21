Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко объяснил, кого и почему задержала полиция после акции протеста сторонников радикала Сергея Стерненко. Им оказался некто Стафийчук (ветеран АТО по прозвищу Влад Сорд), которого организаторы назвали "мирным участником акции".

Пост на эту тему Геращенко разместил на своей странице в Facebook.

Замглавы МВД опубликовал видео, на котором задержанный мужчина бьет стекла в дверях Офиса президента. На данный момент ему предъявлены обвинения в хулиганстве.

При этом Геращенко опровергает заявления, что это некий "провокатор", к которому "активисты" не имели никакого отношения.

"Один из его соратников назвал задержанного полицейским провокатором. Цитирую Hromadske.Ua: "Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы", - написал Геращенко.

Однако, по его мнению, если бы это было правдой, то задержание полицейскими своего же провокатора, а не обычного хулигана, не вызвало бы стычки с правоохранителями граждан, которые требовали его выпустить.

"Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты как с лицом, которое своими провокационными действиями исказило "мирный" характер протеста? Или для того чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильный ответ - второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", - написал Геращенко.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Акция протеста переросла в атаку на здание Офиса президента. Среди требований митингующих были следующие: отправить в отставку главу МВД Авакова и генпрокурора Венедиктову, освободить Стерненко и Антоненко, ввести санкции против юриста Портнова.

Также "Страна" рассказывала, что в день акции протеста полиция арестовала одного человека, им оказался ветеран АТО, писатель Влад Сорд (настоящая фамилия Стафийчук). Его задержание спровоцировало стычки с полицией.