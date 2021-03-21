В Украине за сутки число зараженных коронавирусом снизилось на 4 тысячи, а тестов - почти вдвое
За прошедшие сутки в Украине подтвердилось 11 145 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4 147 меньше, чем в предыдущий день. Лидерами по распространению Covid-19 стали Львовская (+1117), Харьковская (+879) и Житомирская (+814) области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 21 марта.
Среди новых заразившихся 585 детей и 199 медицинских работников. Также было госпитализировано 4 838 человек за минувшие сутки.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины:
- Киев - 434 случая;
- Винницкая область - 664 случая;
- Волынская область - 173 случая;
- Днепропетровская область - 760 случаев;
- Донецкая область - 373 случая;
- Житомирская область - 814 случаев;
- Закарпатская - 367 случаев;
- Запорожская область - 274 случая;
- Ивано-Франковская область - 331 случай;
- Киевская область - 654 случая;
- Кировоградская область - 95 случаев;
- Луганская область - 23 случая;
- Львовская область - 1117 случаев;
- Николаевская область - 353 случая;
- Одесская область - 660 случаев;
- Полтавская область - 267 случаев;
- Ровенская область - 217 случаев;
- Сумская область - 388 случаев;
- Тернопольская область - 376 случаев;
- Харьковская область - 879 случаев;
- Херсонская область - 165 случаев;
- Хмельницкая область - 740 случаев;
- Черкасская область - 291 случай;
- Черновицкая область - 418 случаев;
- Черниговская область - 312 случаев.
При этом в 1,6 раза снизилось число суточных тестирований: согласно свежим данным, проведено 68 776 тестов, тогда как в минувшие сутки почти 115 тысяч.
Количество летальных случаев за последние сутки составило 166.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 546 363 человека, из них преодолели болезнь 1 257 849 человек, а летальным исходом закончился 29 941 случай Covid-19.
Напомним, с 23 марта в Киевской и Одесской областях начинают действовать ограничения красной зоны карантина. При этом в столице решением местных властей локдаун ввели еще 20 марта.
Также сообщалось, что по прогнозу Степанова нынешняя вспышка Covid-19 в Украине окончится в мае.