За прошедшие сутки в Украине подтвердилось 11 145 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4 147 меньше, чем в предыдущий день. Лидерами по распространению Covid-19 стали Львовская (+1117), Харьковская (+879) и Житомирская (+814) области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 21 марта.

Среди новых заразившихся 585 детей и 199 медицинских работников. Также было госпитализировано 4 838 человек за минувшие сутки.



Статистика распространения коронавируса по регионам Украины:

Киев - 434 случая;

Винницкая область - 664 случая;

Волынская область - 173 случая;

Днепропетровская область - 760 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 814 случаев;

Закарпатская - 367 случаев;

Запорожская область - 274 случая;

Ивано-Франковская область - 331 случай;

Киевская область - 654 случая;

Кировоградская область - 95 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 1117 случаев;

Николаевская область - 353 случая;

Одесская область - 660 случаев;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 388 случаев;

Тернопольская область - 376 случаев;

Харьковская область - 879 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 740 случаев;

Черкасская область - 291 случай;

Черновицкая область - 418 случаев;

Черниговская область - 312 случаев.

При этом в 1,6 раза снизилось число суточных тестирований: согласно свежим данным, проведено 68 776 тестов, тогда как в минувшие сутки почти 115 тысяч.

Количество летальных случаев за последние сутки составило 166.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 546 363 человека, из них преодолели болезнь 1 257 849 человек, а летальным исходом закончился 29 941 случай Covid-19.

Напомним, с 23 марта в Киевской и Одесской областях начинают действовать ограничения красной зоны карантина. При этом в столице решением местных властей локдаун ввели еще 20 марта.

Также сообщалось, что по прогнозу Степанова нынешняя вспышка Covid-19 в Украине окончится в мае.