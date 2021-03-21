Львовская область остается антилидером по количеству заразившихся коронавирусом за сутки. Фото: "Страна"

За прошедшие сутки в Украине подтвердилось 11 145 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4 147 меньше, чем в предыдущий день. Лидерами по распространению Covid-19 стали Львовская (+1117), Харьковская (+879) и Житомирская (+814) области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 21 марта.

Среди новых заразившихся 585 детей и 199 медицинских работников. Также было госпитализировано 4 838 человек за минувшие сутки.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины:

  • Киев - 434 случая;
  • Винницкая область - 664 случая;
  • Волынская область - 173 случая;
  • Днепропетровская область - 760 случаев;
  • Донецкая область - 373 случая;
  • Житомирская область - 814 случаев;
  • Закарпатская - 367 случаев;
  • Запорожская область - 274 случая;
  • Ивано-Франковская область - 331 случай;
  • Киевская область - 654 случая;
  • Кировоградская область - 95 случаев;
  • Луганская область - 23 случая;
  • Львовская область - 1117 случаев;
  • Николаевская область - 353 случая;
  • Одесская область - 660 случаев;
  • Полтавская область - 267 случаев;
  • Ровенская область - 217 случаев;
  • Сумская область - 388 случаев;
  • Тернопольская область - 376 случаев;
  • Харьковская область - 879 случаев;
  • Херсонская область - 165 случаев;
  • Хмельницкая область - 740 случаев;
  • Черкасская область - 291 случай;
  • Черновицкая область - 418 случаев;
  • Черниговская область - 312 случаев.

При этом в 1,6 раза снизилось число суточных тестирований: согласно свежим данным, проведено 68 776 тестов, тогда как в минувшие сутки почти 115 тысяч.

Количество летальных случаев за последние сутки составило 166.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 546 363 человека, из них преодолели болезнь 1 257 849 человек, а летальным исходом закончился 29 941 случай Covid-19.

 

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Украине. Скриншот из фейсбука Максима Степанова

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Украине. Скриншот из фейсбука Максима Степанова

Напомним, с 23 марта в Киевской и Одесской областях начинают действовать ограничения красной зоны карантина. При этом в столице решением местных властей локдаун ввели еще 20 марта.

Также сообщалось, что по прогнозу Степанова нынешняя вспышка Covid-19 в Украине окончится в мае.

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