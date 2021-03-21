После событий во время субботней акции протеста сторонников осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко в полиции открыто уголовное производство. Оно связано с нанесением ущерба зданию ОП. За противоправные действия задержан один из митингующих.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

На данный момент в рамках досудебного расследования выясняются все обстоятельства событий, правонарушение квалифицировано как хулиганство. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Во время митинга задержан молодой мужчина.

"Это уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание президента. Они били окна, жгли стены, обливали стены краской и оставили оскорбительные надписи.

"Страна" уже писала о задержании в день акции протеста одного человека. Им оказался ветеран АТО, писатель Влад Сорд. Его задержание спровоцировало стычки митингующих с полицией.