Под Печерским управлением полиции в Киеве начались столкновения из-за единственного задержанного после погромов Офиса президента, которые устроили сторонники осужденного радикала Сергея Стерненко. Протестующие сообщают, что задержанный - Влад Сорд (настоящее имя - Владислав Стафийчук) и ему инкриминируют хулиганство.

Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

"За что именно его задержали - не сообщается, но он похож на мужчину на видео под ОП, который бьёт стёкла. Протестующие мешают полиции вывезти Сорда из управления полиции в сторону СИЗО", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко активисты разрисовали стены не только надписями и аббревиатурами, но и оставили после себя символ нацистской свастики.

Собравшись на Банковой, его сторонники сначала обстреляли здание Офиса президента петардами и файерами. Потом разбили стекла одних входных дверей и подожгли вторые. Одновременно фасад здания разрисовали оскорбительными надписями в адрес Авакова и Зеленского - первого обозначили как "чорта", второго назвали "лохом".

Все это сопровождалось агрессивными криками, призывами к "смерти врагам" - при полном попустительстве полиции. Массовых задержаний не было, автозаки вообще поставили в квартале от событий.