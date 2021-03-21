Координаторами акции в поддержку Сергея Стерненко на Банковой, которые затем переросли в погромы, были несколько известных профессиональных "активистов".

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

В частности, речь идет о Сергее Филимонове, Назарии Кравченко, Романе Ратушном и Николае Виговском.

Сергей Филимонов - 26-летний бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса "Азов", бывший руководитель киевского Нацкорпуса, футбольный фанат, представитель движения "Гонор". Проходил обвиняемым из-за столкновений во время споров из-за киевских застроек. По одному из дел 2018 году находился под домашним арестом. Националист, известный как "Сын Перуна". В последние годы с "Азовом" и "Нацкорпусом" разошелся.

Фото: кадр с видео

Сам Филимонов уже прокомментировал события субботы под ОП, в которых принимал лично участие. Он провел параллели с нападением майдановцев на силовиков на Банковой 1 декабря 2013 года.

"Напомните, как во время Майдана назывались те люди, которые кричали нам провокаторы? Потому что сейчас что-то снова повсплывали. А кое-кто переобулся", - пишет Филимонов, прикрепив к посту фото митинга на Банковой 1 декабря 2013 года.

Назарий Кравченко - бывший "азовец", который сегодня возглавляет общественную организацию "Речовий доказ" и является одним из руководителей киевских футбольных ультрас. Являлся Его также связывали с СБУ и Администрацией президента Петра Порошенко.

Одно время был правой рукой Андрея Билецкого в "Гражданском корпусе". Но также затем от него ушел.

Назарий Кравченко

Отметим, что Кравченко с Филимоновым в 2019 году пикетировали, как они заявляли, дом юриста Андрея Портнова в Австрии до его возвращения в Украину. Тогда эту акцию связывали с СБУ и окружением Порошенко.

Роман Ратушный - "активист", известный стычками из-за застроек в Киеве.

Роман Ратушный . Фото: кадр с видео

Николай Виговский - "профессиональный" активист, регулярно участвующий в столичных митингах. Задерживался из-за стычек под судом во время судебных процессов над Стерненко. Был кандидатом в нардепы под 64 номером от "Голоса".

Николай Виговский. Кадр с видео

Ранее "Страна" сообщала, как и почему сторонники Стерненко безнаказанно напали на Офис президента. Подробности погромов мы обнародовали в своем материале.

Также напомним, что делали подборку обсуждения погромов под ОП в сети.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал свое мнение по поводу произошедшего. Он назвал это "диким насилием".