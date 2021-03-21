В ходе протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко активисты разрисовали стены не только надписями и аббревиатурами, но и оставили после себя символ нацистской свастики.

Снимок, на котором видна свастика, разместил журналист Виталий Тысячный.

На тот факт, что среди разнообразия надписей, есть и нацистский символ обратил внимание нардеп от "Оппоплатформы за жизнь" Ренат Кузьмин

"Как думаете, что делает нацистская свастика, нарисованная на стене Офиса Президента рядом с призывом освободить Стерненко, осуждённого к лишению свободы за похищение человека и пытки, к тому же обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, оружия и умышленном убийстве", - написал Кузьмин.

Скриншот: t.me/RRKuzmin

Ранее "Страна" сообщала, что означает надпись "ACAB", которую сторонники Стерненко оставили на Офисе президента.

Также напомним, как выглядит Офис президента после погрома сторонников радикала Сергея Стерненко.