На здании Офиса президента активисты после себя оставили изображение нацистской символики. Фото: Telegram

В ходе протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко активисты разрисовали стены не только надписями и аббревиатурами, но и оставили после себя символ нацистской свастики.

Снимок, на котором видна свастика, разместил журналист Виталий Тысячный.

Свастика после акции Стерненко 

На тот факт, что среди разнообразия надписей, есть и нацистский символ обратил внимание нардеп от "Оппоплатформы за жизнь" Ренат Кузьмин 

"Как думаете, что делает нацистская свастика, нарисованная на стене Офиса Президента рядом с призывом освободить Стерненко, осуждённого к лишению свободы за похищение человека и пытки, к тому же обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, оружия и умышленном убийстве", - написал Кузьмин.

Скриншот: Ренат Кузьмин обратил внимание на свастику на здании ОП

Скриншот: t.me/RRKuzmin

Ранее "Страна" сообщала, что означает надпись "ACAB", которую сторонники Стерненко оставили на Офисе президента

Также напомним, как выглядит Офис президента после погрома сторонников радикала Сергея Стерненко

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.