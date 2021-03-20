В субботу, 20 марта, возле здания Офиса президента в Киеве прошла акция протеста в поддержку радикала Сергея Стерненко. Митингующие атаковали ОП и обрисовали надписями все здание.

Митинг в защиту радикала Стерненко, прошедший на Банковой, перешел в радикальную стадию. Его сторонники сначала обстреляли здание ОП петардами и файерами, а после разбили стекла входных дверей. Одновременно фасад здания разрисовали оскорбительными надписями в адрес Авакова и Зеленского.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал свое мнение по поводу произошедшего. Он считает, что сторонники Стерненко показали себя разрушителями и это уже не исправишь.

"Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения", - сказал Подоляк.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко считает, что это был "не мирный митинг, а хулиганство". Геращенко также рассказал, почему полиция не реагирует на действия протестующих.

"Определенные лица из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности", - заявил Антон Геращенко.

"Страна" собрала реакцию украинских политиков, журналистов и блогеров, которые комментировали митинг в социальных сетях.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва пишет, что все попытки Зеленского показать себя "борцом с русским миром", не помогут президенту понравиться радикалам.

"Акция сторонников Стерненко завершилась. Разбив окна и двери в Офисе президента, изрисовав его краской, потребовав отставки Авакова, Венедиктовой и санкций против Портнова, "активисты" разошлись. Полиция не особо им мешала (как заявили в МВД, чтоб "не подыгрывать хулиганам, которые хотели, чтоб их избили") и остаётся только гадать почему "активисты" не решили сходить на экскурсию в кабинет президента. Раз такая свобода настала.

Пока шла акция все никак не мог понять - чего не хватает. Теперь понял - заявления американского посольства. Оно должно было бы звучать как-то так: "атака на Офис президента Украины, это атака на демократию. Украинские власти имеют полное право поступить с вандалами также как американские власти поступают с нападавшими на Конгресс".

Но чего-то нет пока заявления. И ещё. Судя по этому фото, "активисты" не оценили старания СНБО и лично Зеленского, которые каждую пятницу пытаются изображать из себя "борцов с пророссийскими силами". "Активисты" прямо под табличкой написали кем он для них был и будет", - пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский напомнил о подобном случае в США, когда активисты ломились в здание Конгресса.

"Зря беснующиеся пионеры к ночи упоминают Портнова, у него бы они через пару часов уже б поздравляли Стерненко лично.

Кстати, в Соединённых Штатах был недавно такой случай, ломились в здание Конгресса, и тут же прилетело. Не могу понять, они не хотят жить, как в Америке, что ли", - прокомментировал нардеп данную ситуацию в своем Telegram-канале.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш упомянула о наличии должной комиссии у Зеленского и поинтересовалась, будет ли указ о награждении активистов.

"А что там комиссия Зеленского "по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров с 2014 года против ветеранов войны и общественных деятелей на предмет произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей"?

Проекты указов о награждении сегодняшних участников акций готовит уже? Самое время", - написала она в Telegram-канале.

Блогер Александр Скубченко очень кратко описал ситуацию на Банковой, ссылаясь на "предательство" президента.

"Предал 73% ради того, чтобы остаться лохом для 25%", - пишет в соцсети Скубченко.

В то же время журналист "Страны" Юлия Корзун предложила Юлии Медель вести шоу "Взгляд с Банковой" прямо на фоне погрома и описала, к чему подобное может привести.

"После сегодняшней акции в поддержку Стерненко, Юлия Мендель может вести шоу "Взгляд с Банковой" прямо на фоне этих надписей. Сразу все захотят вернутьсяя: и Крым, и Донбасс, и даже Кубань. А там вскоре и в НАТО попадем", - отреагировала на события журналист на своей странице в Facebook.

Журналист Богдан Аминов считает произошедшее варварством и советуют высказывать претензии самому президенту, а не портить один из институтов государства.

"Те, кто это сделал - не имеют ни малейшего уважения к государственности Украины. Главы государств могут быть разными - успешными реформаторами или горе-популистами. Но Офис президента - само задание без фамилий - это один из институтов государства. Это должно быть неприкосновенно.

Есть претензии к Зеленскому - высказывайте Зеленскому. Но причем здесь государственный институт? Варварство. Племенное варварство", - написал в соцсети журналист.

Нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олег Волошин предположил, что многие увидят только один мессендж от митингующих.

"Думаю, многие в надписях на здании Офиса президента узрят только один месседж от националистов: лучше быть "пятой колонной", чем лохом", - описал произошедшее нардеп.

Журналист Виталий Тысячный также считает, что произошедшее - это, в первую очередь, акт вандализма.

"Есть элементарная аксиома: протест - это нормально, а вандализм - нет. Знаете что будет с этим местом завтра Десяток простых коммунальщиков за наши с вами деньги придут сюда и своими руками будут наводить порядок. Не президент, не прокуроры, не судьи, а обычные работяги...

Можно триста раз топить за Стерненко, считать его невиновным и требовать освобождения, проводить митинги и акции протеста - каждый имеет право на свое мнение и это также нормально. Но в данном случае мы видим хулиганство/вандализм. Объективно, подобные акции, кроме как ущерба госбюджету и создания негативного имиджа для сторонников Стерненко не несут", - подытожил митинг на Банковой Тысячный.

Журналист Юрий Романенко сравнил радикалов с белкой, которая бежит по колесу истории.

"Меня спрашивают, что я думаю об очередной акции под Стерненко. Если кратко, то чума на ваши оба дома. Пусть хоть перестреляют друга друга. Для совершенства этой картины не хватает последнего штриха - чтоб кто-то насрал под ОП под улюлюканье толпы. Именно такую Европу мы строим. И именно о таком трайбализме мы говорили в последних беседах с Дацюком и Ермолаевым. Как и сто лет назад, перед "наши патриоты" решительно готовы разрушить государственные институты, а потом стонать про очередную Руину, который руками таких дурачков организовывают новые хозяева Украины. Наши "патриоты", бегущие в колесе истории напоминают белку. Только белка не матюкается и не верещит "зрада, зрада!".

Журналист Денис Иванеско поинтересовался, как отреагирую власти на митинг.

"Интересно, а сторонников Стерненко ждет та же судьба, что и штурмовавших Капитолий? Или "это другое" надо "понять и простить", - пишет Иванеско.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова в своем посте выразила интерес, что же произойдет с митингующими на Банковой и вспомнят ли их на предстоящем заседании СНБО.

"Надеюсь, после сегодняшнего шабаша безработных провокаторов, собравшихся в поддержку Стерненко под стенами Банковой, орущих, пускающих фаеры, плюющихся, харкающих, писающих в штанину, подрывающих основы государственности, унижающих статус гаранта, и актуальное - нивелирующих правила карантина, Петра Порошенко и прочих агентов припомнят добрым словом на заседании СНБО в следующую пятницу, или проглотят? Отпустят и забудут", - пишет в своем Telegram-канале Светлана Крюкова.

"Страна" в своем материале выясняла, как и почему сторонники Стерненко безнаказанно напали на Офис президента. Мы обнародовали главные выводы после произошедшего на Банковой.

Мы рассказали, как выглядит Офис президента после погрома сторонников Стерненко.