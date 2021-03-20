Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что своим поведением во время акции протеста сторонники осужденного радикала Сергея Стерненко дискредитировали организаторов митинга и подтвердили клише о том, что в Киеве якобы все время происходят беспорядки.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, пишут "Украинские новости" в субботу, 20 марта.

По мнению Подоляка, на Банковой практически каждый день проходят митинги, именно это и есть проявление демократии. При этом большинство протестных акций заканчивается мирно и без вандализма.

"Впрочем, сегодня мы увидели совсем иное. Откровенное презрение к обществу, к адекватности, к сути протеста как такового. Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения", - заявил Подоляк.

Кроме того он сказал, что такой ход митинга дискредитирует его организаторов и "обнажает их скрытые страхи". По мнению советника, из-за отсутствия общественной заинтересованности протестующие хотят обратить на себя внимание "бессмысленным избиением окон в ОП и дракой с вывесками". В то же время, такое поведение только подтверждает "пропагандистские клише" о том, что на улицах столицы якобы постоянно происходят какие-то беспорядки.

"Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен – смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь. Все сделают свои выводы", - считает Подоляк.

Напомним, 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг у стен здания Офиса президента. Акция протеста переросла в беспорядки, демонстранты разбили окна, залили краской и исписали надписями Офис президента.

Также сообщалось, что сторонники радикала озвучили свои требования, среди которых: отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Венедиктову, освободить Стерненко и Антоненко, ввести санкции против юриста Портнова.