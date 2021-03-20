В России известный хореограф Владимир Кирсанов скончался от последствий коронавируса, в момент смерти заслуженному артисту РФ было 73 года.

О его смерти сообщил актер Ефим Шифрин, который является другом Кирсанова, на своей странице в Facebook.

"Володенька, дорогой. Прямо причитать хочется. Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид", - пишет актер.

Также он добавил, что хореограф был теплым, безгрешным человеком, самым улыбчивым из всех танцоров.

"Как же про Кирсанова теперь говорить - "был", - спрашивает Шифрин, выражая досаду и боль от утраты заслуженного артиста России.

Отметим, что Владимир Кирсанов - один из значительных представителей тэп-танца на российской сцене. Он сотрудничал с различными джазовыми музыкантами, являлся автором множества книг по танцу, участвовал в качестве балетмейстера в создании передач на российском телевидении.

Скриншот: facebook.com/nakhim.shifrin

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