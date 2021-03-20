В Швеции хотят не только закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", но и начать производить препарат на собственных мощностях. При этом компания, которая готова выпускать вакцину, не отрицает возможных трудностей.

Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

Глава отдела шведской компании Vinnova Ларс Хаммарстрем считает, что при производстве препарата могут возникнуть трудности, в частности отсутствие мощностей для масштабного изготовления вакцины, однако у компании есть возможность ее выпускать.

При этом профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими придерживается мнения, что мир должен использовать все существующие вакцины от коронавируса. И если российский препарат начнут делать в Европе, это способствует прозрачности производства и возможности контроля.

Напомним, Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предложил организовать производство "Спутника V" в Евросоюзе.

Также сообщалось, что производить "Спутник V" готовы уже четыре страны: Италия, Испания, Франция и Германия.

В то же время, в Украине не собираются закупать российскую вакцину.