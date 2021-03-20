Сегодняшний митинг в защиту радикала Стерненко перешел в радикальную стадию.

Собравшись на Банковой, его сторонники сначала обстреляли здание Офиса президента петардами и файерами. Потом разбили стекла одних входных дверей и подожгли вторые.

Одновременно фасад здания разрисовали оскорбительными надписями в адрес Авакова и Зеленского - первого обозначили как "чорта", второго назвали "лохом".

А полиции в целом посвятили аббревиатуру A.C.A.B, которая в переводе с английского звучит как "все копы - ублюдки".

Все это сопровождалось агрессивными криками, призывами к "смерти врагам" - при полном попустительстве полиции. Массовых задержаний не было, автозаки вообще поставили в квартале от событий.

Под конец радикалы запустили "сюрприз от Стерненко" - салют, который летел прямо в крышу президентского здания.

По сути массовка публично надругалась над зданием, где расположена резиденция главы государства. И в этом разрезе акцию можно считать самой радикальной с 2015 года, когда националисты бросила гранату в нацгвардейцев возле Верховной Рады.

Не говоря уже о том, что произошло все это в первый день локдауна, когда массовые собрания в принципе запрещены.

Вероятно, нечто подобное могло произойти еще 23 февраля - когда Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы. И его сторонники дрались с полицией, которая перекрыла им доступ к администрации президента.

Но в тот раз националистов к зданию не допустили. А в этот - им дали полную свободу действий. Что обернулось по сути большим унижением для властей.

Почему радикалам позволили так себя вести?

Вариант сторонней провокации - чтобы, к примеру, дискредитировать радикализм "друзей Стерненко" - можно отбросить. Беспредел активно сопровождали телеграм-каналы, которые координировали все акции в защиту националиста.

То есть так, видимо, и было задумано его сторонниками.

И здесь остаются три варианта.

Первый - силовики просто не ожидали такой атаки, поэтому не готовились к ней. В пользу этого может говорить опыт предыдущих акций - почти все они, кроме первой, обошлись без "жести".

Но в такую наивность МВД верится с трудом.

Второй вариант - гасить беспредел не захотели намеренно, желая показать "звериный оскал" фанатов Сергея Стерненко. И теперь их якобы ждет "ответка" - эту версию уже разгоняют лояльные Офису президента телеграм-каналы.

Замглавы МВД Антон Геращенко ввел еще одну версию. В комментарии "Стране" он сказал, что радикалов не задерживали, чтобы не давать им повода говорить об избиениях.

"Определенные лица из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих", - сказал Геращенко.

Но пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности. Во что, памятуя опыт предыдущих нарушений общественного порядка, тоже не особо верится.

К слову, эту же версию сказали "Стране" в полиции и неофициально.

"Петру Порошенко нужно было, чтоб полиция избила его подопечных. Но так не будет", - сказал источник.

В тоже время такая логика выглядит довольно странно.

Погром на Банковой, который не пресекли силовики - серьезный удар по власти, которая, что очевидно для всех, проявила слабость. Ведь в следующий раз точно также "активисты" могут просто ворваться в Офис президента и захватит его, включая кабинет президента.

Но многое зависит от того как дальше поступит Зеленский.

С одной стороны он может предпринять ряд понятных действий. Начиная от быстрого и неотвратимого наказания для хулиганов, громивших здание - до политических последствий для вдохновителей акции (включая Петра Порошенко).

И до окончательной посадки Стерненко через апелляцию.

С другой стороны - власти могут ограничиться грозными комментариями, открыть для проформы несколько уголовных дел, которые ничем не закончатся, пожаловаться американскому посольству на "подстрекателя Порошенко", обвинить погромщиков в "работе на Кремль", а также удвоить усилия по разоблачению "пятой колонны", пытаясь в очередной раз задобрить националистов.

Но как раз сегодня стал понятен один важный момент.

Все усилия Зеленского сойти за "Порошенко 2.0" пошли прахом. Невзирая на санкции против "пророссийских сил" и всю СНБО-активность на этом направлении - для "активистов" майданного разлива Владимир Зеленский по-прежнему "лох".

И если Зе не сделает из этого выводов, его ждут новые битые стекла, сожженные двери - а там и до штурма Банковой недалеко.