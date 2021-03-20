В Болгарии премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что стране снова придется пойти на объявление персонами нон грата российских дипломатов.

Об этом сообщает местное издание "Блиц".

В частности, это связано с очередным шпионским скандалом.

"Снова в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Мы будем твердо защищать свою национальную безопасность и независимость", - говорит Борисов.

Помимо этого он призвал российских дипломатов прекратить шпионаж на территории Болгарии.

"Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: "Прекратите шпионить!" - сказал премьер-министр.

Накануне, что во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.

Ранее "Страна" сообщала, что Франция тайно выслала российского дипломата из-за шпионажа. Россия приняла ответные меры, в свою очередь выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

Также напомним, что ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина, который "шпионил для украинской разведки". По данным российской спецслужбы, у него изъяли взрывное устройство.