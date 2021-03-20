В пятницу, 19 марта, в поселке Райгородок Донецкой области сотрудники полиции получили сообщение об убийстве и, по приезду, обнаружили труп женщины. Оказалось, что ее убил собственный сын.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Сосед убитой женщины нашел ее тело и обратился в полицию. Правоохранители приехали в указанный дом и обнаружили труп 58-летней женщины и следы крови в комнате. Как выяснилось, ее убил собственный сын, который жил вместе с ней в одном доме.

Женщина требовала 32-летнего сына начти себе работу, из-за чего между ними возник конфликт, в ходе которого он нанес ей удары кулаками и топором по голове, после чего оставил лежать на полу. Подозреваемого задержали, начато уголовное производство.

Напомним, в Одесской области Под Одессой отец выпивал с сыном и отказался дать ему денег на сигареты. За это сын ударил его по голове топором.

Также сообщалось, что в Киевской области мужчина убил свою сожительницу. После этого он расчленил ее тело.