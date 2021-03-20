Отставка Авакова, освобождение Стерненко, санкции против Портнова. "Активисты" под ОП озвучили требования
В субботу, 20 марта, сторонники радикала Сергея Стерненко, которого осудили за пытки и похищение человека, устроили митинг под зданием Офиса президента, который перерос в массовые беспорядки.
Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".
Протестующие также озвучили свои требования:
1. Освободить Сергея Стерненко.
2. Освободить обвиняемого в убийстве Андрея Антоненко.
3. Наложить санкции СНБО на юриста Андрея Портнова.
4. Отставка генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
5. Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.
Напомним, 20 марта, в день рождения осужденного Сергея Стерненко, его сторонники в ходе акции протеста залили краской здание Офиса президента, разбили окна и двери, начали бросать файеры в полицейских.
"Страна" следит за ходом событий в обновляемом материале.