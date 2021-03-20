В городе Коломыя Ивано-Франковской области, где ситуация с коронавирусом остается критической, в одной из районных больниц годовая смертность выросла в два раза из-за Covid-19. Только в одном медучреждении коронавирус унес жизни 205 человек.

Об этом пишет Kyiv Post.

Некоторые пациенты находятся в больнице Коломые в течение нескольких месяцев, среди них Василий, который уже три месяца провел в реанимации. Он провел так много времени в кислородной маске, что у него начал гнить нос, Василия перевели на другой аппарат - специальный кислородный шлем.

Рядом с Василием лежит еще один мужчина, его зовут Тарас и у него большая семья - целых пять детей. Раньше он довольно легкомысленно относился к коронавирусу, о чем сейчас очень жалеет. По его словам, Covid-19 дал ему понять, что люди не ценят самую главную возможность - дышать.

Иногда в отделении интенсивной терапии складывается настолько критическая ситуация, что мертвых от живых отделяет только занавеска. С одной стороны лежит 57-летний пациент, а с другой - умерший мужчина, который был старше на десять лет. Он уже в черном пакете, в скором времени тело отвезут в морг.

Врач Виктор Бойко рассказал, что медикам сложно справляться со смерть пациентов, самое трудное - видеть глаза умирающего. При этомс начала пандемии в этой больнице уже умерли 205 пациентов с осложнениями от коронавируса.

"Худшее для врача - это глаза пациентов, которых он потерял. Вы видите их ночью, когда вам снится. Эти глаза умоляют о помощи, полны отчаяния и страха. С каждым умирающим пациентом доктор, который лечил и потерял его, тоже умирает на минуту", - сказал врач.

Напомним, в Ивано-Франковске машины "Скорой помощи" с пациентами с тяжелой формой Covid-19 вынуждены часами стоять в очереди, перед тем как попасть в больницу. Пациентов с легкой формой болезни выписывают из-за нехватки мест в больницах.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области больницы настолько переполнены, что пациентов с Covid-19 вынуждены размещать в коридорах.