Во Львовской области критически не хватает медицинских сотрудников. мэр города Андрей Садовой призывает медиков прийти на помощь региону. При этом ситуация с коронавирусом в области критическая - за последние сутки в больницу привезли 338 пациентов.

Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, каждый день во Львовской области госпитализируют 200-300 пациентов с коронавирусом, за последние сутки в медучреждения привезли 338 человек с COVID-19., что стало рекордом. В то же время, местная власть делает все необходимое, чтобы увеличить количество койко-мест в больницах, однако наблюдается нехватка медперсонала.

"Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то есть хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей. Просим всех, кто имеет медицинское образование звонить к нам на Горячую линию города - 1580", - написал Садовой.

Ранее на нехватку медицинских работников пожаловался мэр Одессы Геннадий Труханов. По словам градоправителя украинские врачи массово уезжают в Польшу из-за более высоких зарплат.

Также сообщалось, что за прошлый год в Украине без работы остались 73 тысячи медработников. Согласно мнению экспертов, это связано с реформированием области. В то же время за январь в Украине появилось уже около трех тысяч новых медиков.