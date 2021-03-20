Во Львове не хватает медиков. Садовой приглашает за "хорошую компенсацию" медработников из других регионов
Во Львовской области критически не хватает медицинских сотрудников. мэр города Андрей Садовой призывает медиков прийти на помощь региону. При этом ситуация с коронавирусом в области критическая - за последние сутки в больницу привезли 338 пациентов.
Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook.
По словам мэра, каждый день во Львовской области госпитализируют 200-300 пациентов с коронавирусом, за последние сутки в медучреждения привезли 338 человек с COVID-19., что стало рекордом. В то же время, местная власть делает все необходимое, чтобы увеличить количество койко-мест в больницах, однако наблюдается нехватка медперсонала.
"Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не из Львова, то есть хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей. Просим всех, кто имеет медицинское образование звонить к нам на Горячую линию города - 1580", - написал Садовой.
Ранее на нехватку медицинских работников пожаловался мэр Одессы Геннадий Труханов. По словам градоправителя украинские врачи массово уезжают в Польшу из-за более высоких зарплат.
Также сообщалось, что за прошлый год в Украине без работы остались 73 тысячи медработников. Согласно мнению экспертов, это связано с реформированием области. В то же время за январь в Украине появилось уже около трех тысяч новых медиков.