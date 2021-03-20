Сегодня сторонники Сергея Стерненко - праворадикала, который получил срок за похищение и пытки в Одессе - выходят на акцию под Офис президента.

Это уже пятый по счету митинг, который проводят за Стерненко. Первый из них окончился столкновениями с полицией. Остальные акции были более мирными. А сегодня у заключенного день рождения - 25 лет - который его группа поддержки решила отметить на Банковой.

Собравшиеся требуют отпустить бывшего главу "Правого сектора" в Одессе. Правда, конкретных аргументов, почему он невиновен, не приводят. Ограничиваясь тем, что пострадавший от рук Стерненко и его подельников - "сепар".

Фабулу дела, по которому Стерненко получил свой первый срок, можно прочитать в материале "Страны".

Еще в конце февраля сторонники радикала давали власти неделю на его освобождение. С тех пор он по-прежнему за решеткой. До апелляции его дело еще не дошло.

Следим за сегодняшней акцией на Банковой, которая вообще-то должна быть запрещена из-за локдауна в Киеве . Материал обновляется.

Акция в поддержку радикала Стерненко. Прямой эфир

19:48 Бросают файеры в окна ОП, несколько окон разбито. Полиция не мешает.

19:45 Жгут файеры и взрывают петарды, бросая их в здание офиса президента. При этом кричат "Аваков черт".

19:30 Нардеп Гео Лерос и волонтер Роман Синицын.

19:28 Люди прибывают. Занятно, что националисты, как обычно, безнаказанно нарушают локдаун, который ввели в Киеве с 20 марта.

19:22 Кроме государственных видны и черно-красные флаги ОУН.

19:21 Подогнали авто с акустикой и включили танцевальную музыку.

19:20 На акцию протеста приехал адвокат Стерненко Маси Найем и депутат от партии Голос Роман Лозинский.

19:12 Как выяснил наш корреспондент, автозаки есть - но они в квартале от Банковой. В предыдущие акции их подвозили ближе.

19:09 Количество людей сейчас.

19:07 На площади перед ОП уже более 150 человек.

Интересно, что во время прошлой акции на Банковой стояло не более 20 правоохранителей. Сегодня их не менее 100 человек.

Также у входа в ОП дежурят пожарные.

19:06 Много флагов с фигурантами дела Шеремета - Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Двое последних - уже на свободе.

19:02 Акция еще не началась, участники только подтягиваются к Офису президента. Автозаков не видно - полиция, видимо, столкновений не ожидает.

18:48 Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале и на улице Банковая перед предстоящей акцией.

По состоянию на 18:40 под ОП собралось не более 30 активистов. Численность правоохранителей значительно больше.

У входа на территорию ОП стоят правоохранители, но они пропускают абсолютно всех без досмотра.