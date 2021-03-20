С 23 марта в Киеве и Одесской области вводят ограничения "красной" зоны карантина.

В связи с этим главам регионов поручено обеспечить соблюдение карантина. Также комиссия рекомендовала перевести на дистанционную работу часть сотрудников центральных органов исполнительной власти.

Соответствующее решение сегодня приняла государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает правительственный портал.

"Председателям Одесской ОГА и Киевской горгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Комиссия рекомендовала провести заседание регионального ТЭБ и ЧС в Одесской области, на которых решат вопросы, которые будут возникать в связи с усилением противоэпидемических мер.

Напомним, в "красной" зоне запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок).

Отметим, что касается Киева, то главными отличиями "локдауна Кличко" от "правительственного" считаются продолжение работы транспорта и открытые спортивные залы. Впрочем, полную отмену движения транспорта в "красных" регионах могут пересмотреть.

Также отметим, что почти все страны-соседи Украины попали в "красную" зону карантина.