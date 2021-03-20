Кабинет министров Украины, согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, пересмотрит ограничения на движение общественного транспорта в "красной зоне" карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в субботу, 20 марта.

"Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности", - сказано в сообщении.

В настоящий момент в регионах Украины, которые попали в "красную зону" карантина запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок, исключение - транзитные перевозки. В то же время разрешено ездить легковым автомобилем, если внутри не более 5 человек (с учетом водителя, но без учета детей); служебному или арендованному автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте; специальным железнодорожным рейсам по предварительному согласованию с Минздравом и Мининфраструктуры (в случае внутренних перевозок) и ОГА (в случае пригородного сообщения).

Напомним, с 23 марта в Одессе и Киеве начнут действовать ограничения "красной зоны" карантина.

Также сообщалось, что с 20 марта в Киеве решением местной власти введен локдаун.