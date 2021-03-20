Противник на Донбассе 20 марта обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате чего погиб украинский военный.

Об этом сообщило ОТУ "Север" в Facebook.

Отмечается, что противник осуществил прицельный обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Украинские военные открыли ответный огонь и проинформировали представителей ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что 10 и 18 марта из-за обстрелов на Донбассе погибли украинские военные. 10 марта обстрел произошел недалеко от населенного пункта Старогнатовка Донецкой области, что в районе ответственности этой группировки. А 18 марта боец ВСУ погиб от обстрела неподалеку от населенного пункта Южное.