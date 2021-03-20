Власти Румынии и Греции планируют ввести собственные "паспорта вакцинации", до того, как такой документ введет Евросоюз. Подобный сертификат, который будет свидетельствовать о прохождении его владельцем полного цикла вакцинации от коронавируса, позволит открыть туризм между странами.

Об этом пишет Associated Press.

Согласно словам министра туризма Греции Гарри Теохариса, страна готова начать принимать туристов из Румынии до того, как в Евросоюзе введут прививочные сертификаты. Власти хотят, что ЕС ускорил появление сертификатов.

"Но до тех пор мы хотим обсудить с румынским министром туризма, чтобы мы могли принимать туристов даже до достижения согласия на европейском уровне", - сказал министр.

Появление собственного сертификата между Румынией и Грецией позволит последней открыть границы для румынских туристов уже в середине апреля, то есть на месяц раньше, чем в Греции официально открывается туристический сезон (14 мая).

Напомним, Китай стал первой страной в мире, где ввели цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса. В странах Европейского союза такие сертификаты планируют ввести к началу лета. В Испании "паспорт вакцинации" может появиться уже в мае.

Также сообщалось, что Украина и Израиль могут договориться о путешествиях между странами по паспортам вакцинации. Такие документы уже получают те граждане Израиля, которые получили обе прививки от коронавируса.