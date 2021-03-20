С понедельника на украинских дорогах появится 60 новых TruCAM. Полный перечень
С 22 марта на дорогах Украины появится 60 новых участков, на которых скорость автомобилей будут измерять приборами TruCAM.
Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.
Кроме того, были внесены изменения на 12 уже существующих участках.
Теперь в общей сложности на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения скорости будет осуществляться на 309 участках.
При этом на данных участках об использовании приборов измерения скорости будут предупреждать дорожные знаки, информирующие о фото- и видеофиксацию нарушений, а в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Полный перечень:
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Ранее "Страна" рассказывала, что первым оштрафованным на 17 тысяч по новому закону о ПДД стал водитель киевской маршрутки.
Также мы писали о том, что за первый месяц работы радаров TruCam полицейские зафиксировали более 8 тысяч случаев превышения скорости.