В субботу, 20 марта, в Нидерландах возобновились протесты против карантинных ограничений. Сотни человек вышли на демонстрацию в Амстердаме, чтобы разогнать их полиция применила водометы.

Об этом сообщает NOS.

Протест против карантинных ограничений начался в центре нидерландской столицы, на демонстрацию вышло около 500 человек, они не соблюдали социальную дистанцию, большинство были без масок. В руках у митингующих были транспаранты и они скандировали лозунги, один из которых "Любовь, свобода, а не диктатура".

Однако проведение митинга не было согласовано с местной властью, на место демонстрации приехали полицейские и применили водометы, часть протестующих были задержаны. На фотографиях с место событий видно, как люди в медицинской форме и люди, похожие на ветеранов, выстраиваются рядами перед протестующими, защищая их от полиции.

"Медики и ветераны окружают протестующих, чтобы защитить их от агрессии полиции", - пишут очевидцы в соцсетях.

WON'T BE ON THE NEWS: WATERCANNON USED ON PEACEFUL PROTESTORS IN AMSTERDAM #EndTheLockdowns @end_lockdowns pic.twitter.com/0EbiAnjdw0