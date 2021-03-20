В Амстердаме полиция водометами разгоняла демонстрантов. Фото: twitter.com/HLMcLaughlin1

В субботу, 20 марта, в Нидерландах возобновились протесты против карантинных ограничений. Сотни человек вышли на демонстрацию в Амстердаме, чтобы разогнать их полиция применила водометы.

Об этом сообщает NOS.

Протест против карантинных ограничений начался в центре нидерландской столицы, на демонстрацию вышло около 500 человек, они не соблюдали социальную дистанцию, большинство были без масок. В руках у митингующих были транспаранты и они скандировали лозунги, один из которых "Любовь, свобода, а не диктатура".

Однако проведение митинга не было согласовано с местной властью, на место демонстрации приехали полицейские и применили водометы, часть протестующих были задержаны. На фотографиях с место событий видно, как люди в медицинской форме и люди, похожие на ветеранов, выстраиваются рядами перед протестующими, защищая их от полиции.

"Медики и ветераны окружают протестующих, чтобы защитить их от агрессии полиции", - пишут очевидцы в соцсетях.

Медики защищают протестующих в Амстердаме. Скриншот из twitter.com/HLMcLaughlin1

  Медики защищают протестующих в Амстердаме. Скриншот из twitter.com/HLMcLaughlin1

Медики защищают протестующих в Амстердаме. Скриншот из twitter.com/HLMcLaughlin1

Протесты в Амстердаме. Скриншот из твиттера zizazuz

Протесты в Амстердаме. Скриншот из твиттера zizazuz

Напомним, в Гааге полиция также применила водометы для разгона участников акции протеста против карантинных ограничений.

Также сообщалось, что в субботу в Киеве проходит митинг коронаскептиков.

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