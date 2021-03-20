В субботу, 20 марта, Днепропетровская область пополнила список регионов Украины, которые находятся в "оранжевой зоне" карантина. В области установлен оранжевый уровень эпидемиологической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также комиссия утвердила пункт о принятии мер по ускорению темпов вакцинации населения и осуществлению мониторинга за показателями вакцинации. Переход к "оранжевой зоне" означает, что область находится в шаге от локдауна который будет введен, если в области будет превышен один из следующих показателей:

загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост числа госпитализаций в регионе на более 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.

В "оранжевой зоне" карантина сохраняются все ограничения "желтой" и добавляется несколько новых запретов:

запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек;

запрещена работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц;

приостановлены плановые госпитализации в больницах;

Напомним, с 20 марта в Киеве начался трехнедельный локдаун, введенный по инициативе местных властей.

Также сообщалось, что согласно решению Минздрава Одесская область попала в "красную зону" карантина.