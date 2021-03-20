Британский премьер-министр Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом он сообщил в Твиттере.

"Настоящий риск представляет собой коронавирус, а сделать прививку — это отличное дело", — заявил он, добавив что укол был быстрым и безболезненным.

Прививку Джонсон сделал в лондонской больнице Святого Томаса, где в апреле прошлого года лечился после заражения коронавирусом.

Напомним, ранее AstraZeneca вызвала недоверие у ряда стран, так как вызвала тромбоз и тромбоэмболию у привитых ей. Более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от вакцины AstraZeneca, среди них — государства ЕС и страны за его пределами.

При этом в самой компании опровергают связь повышенного риска образования тромбов с применением препарата. А Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ВОЗ также заявили о безопасности средства.