Новый украинский лоукост Bees Airlines планирует запустить регулярные авиарейсы уже к майским праздникам. Полеты планируют осуществлять в Грузию и Армению, а также будут чартерные рейсы между крупными городами Украины.

Об этом сообщает avianews.com.

Компания уже подала заявки на получения маршрутов в Государственную авиационную службу Украины. Запланированы регулярные рейсы в Армению и Грузию, билеты будут стоить в районе 100-1500 гривень. В первые недели будут осуществляться только чартерные перелеты - из Киева и Львова, в дальнейшем появятся маршруты из Одессы и Харькова.

На данный момент авиакомпания ожидает, что украинские власти поддержат внутренние перевозки и отменят НДС, в таком случае начало работы чартерных рейсов Bees Airline ускорится.

Напомним, Грузия открыла границы для украинцев с 1 марта. Но при себе нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус, а по прилету сдать еще один ПЦР-тест.

Также сообщалось, что Кипр возобновил международный туризм с начала весны.