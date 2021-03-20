На сегодняшний день Украина не видит другого решения военного конфликта на Донбассе, кроме дипломатических переговоров, в частности, в Нормандском формате.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Bild.

Отвечая на вопрос по поводу заявлений России, что Киев собирается атаковать Донецк и Луганск из-за провала Минских договоренностей, Шмыгаль заявил, что правительство стоит на позиции восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым, исключительно политико-дипломатическим путем.

"И речь здесь, прежде всего, о возвращении наших граждан, вынужденно оказавшихся в оккупации, а не просто о части территории. На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в Норманнском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы администрации Дмитрий Кремля Козак предложил обязать Киев зафиксировать письменную позицию по выполнению Минских соглашений.

Также мы писали, что советники лидеров Нормандской четверки обсудили возвращение к перемирию на Донбассе.