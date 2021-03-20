Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сразу по двум причинам.

Об этом он рассказал в интервью немецкому Bild.

Журналист издания спросил премьера, будет ли Украина продолжать просить у канцлера ФРГ Ангелы Меркель поставить стране вакцину, учитывая дефицит препарата в самой Германии и то, что Киев отказался от российского "Спутника V" по политическим причинам.

"Что касается российской вакцины. Мы действительно не видим сегодня возможности использовать в Украине "Спутник V" по нескольким причинам. Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина - это то, что мы обычно не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - ответил Шмыгаль.

Кроме того, он уточнил, что Украина уже имеет предварительные соглашения с шестью странами, которые являются мировыми производителями вакцин от коронавируса.

"На сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такой международной платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - сказал премьер.

Напомним, на данный момент кампания по вакцинации от коронавируса в Украине происходит при помощи индийского препарата CoviShield, разработанного по лицензии англо-шведской компании AstraZeneca. Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбирать между вакцинами для иммунизации от коронавируса.

Также "Страна" рассказывала, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины от коронавирусной болезни "Спутник V".

В то же время Кабмин 8 февраля запретил регистрацию препаратов от коронавируса российского производства.