Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что в Киеве, где сейчас действует локдаун, и Одесской области с 00:00 вторника будут введены ограничения "красной" зоны адаптивного карантина.

Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Установить с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности. (...) (Установить) с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

В "красной" зоне запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;





работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;





работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;





работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;





проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;





работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;





совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок).

При этом разрешается работа банков, автозаправок, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

На данный момент неизвестно, повлияет ли это решение на работу киевского метрополитена, так как согласно с постановлением правительства об адаптивном карантине, пассажирские перевозки в "красной" зоне должны быть запрещены. Кроме того, работающие во время действующего локдауна в столице спортзалы также должны будут закрыться.

Напомним, Одесская область попала в "красную" зону в субботу, 20 марта, а Киев на день раньше.