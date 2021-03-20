Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранцам владеть землей на территории аннексированного Крыма является "юридически ничтожным".

Слова чиновника приводит "Интерфакс-Украина".

"Указ президента РФ №201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены", - сказал он.

По словам Николенко, запрет владеть землей в большинстве районов полуострова является отражением "политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины" с Крыма.

"В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает русифицировать Крым", - добавил он.

Напомним, сегодня в России вступил силу закон, который запрещает лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам владеть землей в большинстве районов аннексированного Крыма.

Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 марта 2020 года.