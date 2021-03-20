Для Украины имеет большое значение сотрудничество с Германией на уровне отдельных громад и она надеется, что пример взаимодействия Берлина и Киева будет способствовать укреплению региональных органов власти.

Об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль во время встречи с бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером, передает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль также отметил активное развитие сотрудничества между Киевом и Берлином по направлениям энергоэффективности, устойчивого городского развития и коммуникации с общественностью.

"Мы готовы к сотрудничеству и по другим направлениям - здравоохранение, городской транспорт, охрана окружающей среды, культура, молодежь, спорт и другие. Берлин имеет уникальный опыт по объединению города и дальнейшему созданию и развитию современной инфраструктуры. Уверен, что благодаря сотрудничеству с Берлином Киев станет еще более современным и комфортным городом", - сказал премьер Украины.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что столицы двух стран имеют значительный потенциал для укрепления отношений в виде целого ряда проектов, благодаря которым украинские и немецкие научные учреждения, университеты и образовательные центры смогут между собой кооперироваться.

"Учитывая многочисленную украинскую громаду, которая проживает в немецкой столице и вблизи нее, мы бы хотели рассмотреть возможность открытия украинско-немецкой билингвальной школы", - сказал Шмыгаль.

В то же время Мюллер поддержал предложение укрепления отношений в образовательной сфере и отметил, что одним из шагов в этом направлении может стать налаживание партнерских отношений между украинскими и немецкими школами для проведения обмена студентами и школьниками.

Напомним, ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник написал в колонке для Berliner Zeitung, что Германия должна сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма, поскольку у страны есть "моральный долг" перед Украиной из-за нацистской оккупации в прошлом.

Позже в Бундестаге ответили на претензии МИД Украины к Германии из-за Крыма заявив, что оценки крымского вопроса в подобном контексте вызывают недоумение.