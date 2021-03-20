В акваторию Черного моря направляется американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" USS Thomas Hudner (DDG-116).

Об этом заявил глава проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook.

По данным на утро субботы, 20 марта, корабль проходил пролив Дарданеллы.

По словам Клименко, корабль является одной из новых модификаций этого типа - он введен в эксплуатацию 1 декабря 2018. Он имеет на вооружении до 74 крылатых ракет "Стандарт-2" или "Стандарт-3", 24 ракеты (6 × 4) Си Спэрроу.

"Таким образом, на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО (крейсер, 2 фрегата и эсминец)" - написал он.

По его словам, подобная концентрация наблюдалась в июле 2017, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621).

Напомним, вчера Россия впервые в истории вывела на боевое дежурство все подводные лодки Черноморского флота.

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