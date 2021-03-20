Бывшая народный депутат Елена Бондаренко обратилась в полицию Соломенского района Киева после того, как 20 "активистов" не давали ей выехать из павильона телеканала "Перший Незалежний".

Об этом она рассказала у себя в Facebook.

"Сегодня у меня был романтический вечер в Соломенском РОВД", - написала Бондаренко и прикрепила фотографию заявления.

"Прошу вас принять меры к неизвестным мне людям в составе примерно 22-24 человек, которые перекрыли выезд такси, насильно удерживали меня и таксиста… угрожали мне расправой на почве личной ненависти", - говорится в тексте обращения.

Бондаренко рассказала, что инцидент произошел в около 18:10, а окружившим машину молодым людям было около 20 лет.

Вместе с тем, среди нападавших был один из участников АТО, который ранее участвовал в одном из эфиров вместе с Бондаренко.

Сами "активисты" были с опознавательными знаками праворадикальной организации "Национальный корпус".

Напомним, ранее в Харькове представители "Нацкорпуса" устроили драку с оппонентами возле здания городского совета.

Также мы писали о том, как праворадикалы напали на активистов левых взглядов в Одессе.