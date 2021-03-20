В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами. Видео
У японского побережья произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки были зафиксированы на северо-западе страны, в районе префектуры Мияги, в 18:09 по местному времени (11:09 по Киеву).
Об этом говорится на сайте префектуры.
Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой. Из-за этого в регионе объявили опасность цунами. Не исключается, что высота цунами у берегов Мияги может достигать одного метра.
Сообщается, что толчки ощутили на себе и жители Токио. В домах раскачивались люстры, а на улицах - фонарные столбы.
В связи с бедствием правительство страны создало кризисный штаб.
В компании Japan Atomic Power Company заявили, что не выявили сбоев в работе АЭС "Токай-2", а также "Фукусима-1" и "Фукусима-2".
Около 200 жилых домов в префектуре Мияги оказались обесточенными. Почти семь тысяч человек попросили их эвакуировать, для этого власти организовали пять специальных центров. На данный момент известно о троих пострадавших в Мияги.
Напомним, недавно в Исландии зарегистрировали сильное землетрясение.
Также мы писали, что у берегов Кубани местные жители почувствовали сильные подземные толчки.