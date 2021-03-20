У японского побережья произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки были зафиксированы на северо-западе страны, в районе префектуры Мияги, в 18:09 по местному времени (11:09 по Киеву).

Об этом говорится на сайте префектуры.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой. Из-за этого в регионе объявили опасность цунами. Не исключается, что высота цунами у берегов Мияги может достигать одного метра.

Сообщается, что толчки ощутили на себе и жители Токио. В домах раскачивались люстры, а на улицах - фонарные столбы.

В связи с бедствием правительство страны создало кризисный штаб.

В компании Japan Atomic Power Company заявили, что не выявили сбоев в работе АЭС "Токай-2", а также "Фукусима-1" и "Фукусима-2".

Около 200 жилых домов в префектуре Мияги оказались обесточенными. Почти семь тысяч человек попросили их эвакуировать, для этого власти организовали пять специальных центров. На данный момент известно о троих пострадавших в Мияги.

Напомним, недавно в Исландии зарегистрировали сильное землетрясение.

Также мы писали, что у берегов Кубани местные жители почувствовали сильные подземные толчки.