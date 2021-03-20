В воскресенье, 21 марта, телеканал "Перший Незалежний" проведет эфир по случаю Дня Торжества Православия. Старт эфира – в 11:00. Ожидаются прямые включения из разных городов Украины.

С 14:00 до 15:00, а также с 16:00 до 17:00 в эфир выйдет международный медиапроект "Люди". Его участниками на этот раз станут культуролог и телепродюсер Юрий Молчанов, поэт Ян Таксюр, рок-музыкант Олег Карамазов, священнослужители Украинской Православной Церкви и общественные деятели.

Присутствующие в студии телеканала будут вести диалог с участниками Крестных ходов из всех городов Украины. Эти мероприятия пройдут в тех регионах, где это разрешено исходя из карантинных ограничений.

"Несмотря на многочисленные просьбы и обращения, в нашем государстве не отменены законы, которые были приняты прошлой властью и которые существенно ограничивают права верующих Украинской Православной Церкви. Хотелось бы, чтобы голос наших верующих все же был услышан", - сказал предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Историческая справка

День Торжества Православия отмечают в первое воскресенье Великого поста. Ему предшествует целая неделя Торжества Православия. Праздник связан с именами царицы Феодоры и Константинопольского патриарха Мефодия, которые положили много сил для восстановления иконопочитания после борьбы с ним. Противники икон утверждали, что верующим не стоит поклоняться "кумирам" и творить "идолов" из изображений Христа, Богоматери или святых. В это время по всей Византийской империи уничтожали и оскверняли иконы и устраивали гонения на тех, кто почитал святые образа. В 842 году молодой император Феофил, муж Феодоры, который перед смертью покаялся в иконоборчестве. После этого по всей империи начали восстанавливать почитание икон. И к Великому посту 843 года царица Феодора и патриарх Мефодий решили отметить победу Православия над ересями.

После этого в Византийской Церкви появился особый чин Торжества Православия, который приняла Русская Церковь. А преподобный Феодосий Печерский, выбравший для Киево-Печерского монастыря устав преподобного Феодора Студита, принес этот чин на Русь в конце XI века. Также в чин Торжества Православия входит провозглашение вечной памяти всем защитникам православия и православным христианам.

Напомним, в Киеве из-за жестких карантинных ограничений Крестный ход в это воскресенье не состоится.

Ранее в УПЦ поделились подробностями местонахождения головы Иоанна Крестителя.