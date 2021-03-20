Одесса оказалась в "красной зоне". Фото: "Страна"

По решению Госкомиссии по ТЭБ и ЧС Одесская область пополнила список "красной" карантинной зоны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу, 20 марта.

Ограничения вступят в силу не ранее, чем через 2 дня с даты опубликования решения Госкомиссии. 

Отметим, что ранее Одесская область находилась в "оранжевой" зоне. Теперь к "красной" зоне относятся шесть регионов: 

  • Киев;
  • Буковина;
  • Закарпатье;
  • Прикарпатье;
  • Житомирская область;
  • Одесская область.

Кроме того, в "оранжевой" зоне оказались 11 областей:

  • Винницкая;
  • Донецкая;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская.

Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области – в "желтой" зоне.

Как пояснили в Минздраве, красная зона будет отменена, если регион достигнет нормы показателей в течение не менее 5 дней подряд. Сейчас существенно превышен показатель госпитализаций в течение последних 3 дней не только в красных зонах. В других областях ситуация остается стабильной.

Статистика Минздрава по зонам. Скриншот

Напомним, сегодня число новых случаев Covid-19 в Украине снова превысило 15 тысяч.

Также мы писали, что в Киеве наступил трехнедельный локдаун и публиковали полный список ограничений.

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