По решению Госкомиссии по ТЭБ и ЧС Одесская область пополнила список "красной" карантинной зоны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу, 20 марта.

Ограничения вступят в силу не ранее, чем через 2 дня с даты опубликования решения Госкомиссии.

Отметим, что ранее Одесская область находилась в "оранжевой" зоне. Теперь к "красной" зоне относятся шесть регионов:

Киев;

Буковина;

Закарпатье;

Прикарпатье;

Житомирская область;

Одесская область.

Кроме того, в "оранжевой" зоне оказались 11 областей:

Винницкая;

Донецкая;

Киевская;

Кировоградская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Тернопольская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черкасская.

Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области – в "желтой" зоне.

Как пояснили в Минздраве, красная зона будет отменена, если регион достигнет нормы показателей в течение не менее 5 дней подряд. Сейчас существенно превышен показатель госпитализаций в течение последних 3 дней не только в красных зонах. В других областях ситуация остается стабильной.

Напомним, сегодня число новых случаев Covid-19 в Украине снова превысило 15 тысяч.

Также мы писали, что в Киеве наступил трехнедельный локдаун и публиковали полный список ограничений.