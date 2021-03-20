Минздрав отправил Одесскую область в "красную" зону карантина
По решению Госкомиссии по ТЭБ и ЧС Одесская область пополнила список "красной" карантинной зоны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в субботу, 20 марта.
Ограничения вступят в силу не ранее, чем через 2 дня с даты опубликования решения Госкомиссии.
Отметим, что ранее Одесская область находилась в "оранжевой" зоне. Теперь к "красной" зоне относятся шесть регионов:
- Киев;
- Буковина;
- Закарпатье;
- Прикарпатье;
- Житомирская область;
- Одесская область.
Кроме того, в "оранжевой" зоне оказались 11 областей:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черкасская.
Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области – в "желтой" зоне.
Как пояснили в Минздраве, красная зона будет отменена, если регион достигнет нормы показателей в течение не менее 5 дней подряд. Сейчас существенно превышен показатель госпитализаций в течение последних 3 дней не только в красных зонах. В других областях ситуация остается стабильной.
Напомним, сегодня число новых случаев Covid-19 в Украине снова превысило 15 тысяч.
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