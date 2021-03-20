Козак отправил письма в Париж, Берлин и Киев по "нормандскому формату". Фото: РИА Новости

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отправил письма представителям Парижа, Берлина и Киева с документами по переговорам в "нормандском формате".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Кремле. 

В письме идет речь о проекте Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата".

По мнению автора документа, одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов "изнурительных" переговоров по конфликту на Донбассе в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация. 

"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - предлагает автор.

Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.

Кроме того, по данным ТАСС, Козак предложил "нормандской четверке" зафиксировать обязательство Киева дать письменную позицию по выполнению "Минска-2".

Козак отправил письма представителям "нормандской четверки" и предложил изменить организацию заседаний. Скриншот: РИА Новости

Козак отправил письма представителям "нормандской четверки" и предложил изменить организацию заседаний. Скриншот: ТАСС

Напомним, ранее сообщалось, что советники лидеров Нормандской четверки обсудили возвращение к перемирию на Донбассе.

Также мы писали, что Кравчук сообщил о встрече Нормандской четверки в апреле. У Путина об этом ничего не знают.

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