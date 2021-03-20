Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отправил письма представителям Парижа, Берлина и Киева с документами по переговорам в "нормандском формате".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Кремле.

В письме идет речь о проекте Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата".

По мнению автора документа, одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов "изнурительных" переговоров по конфликту на Донбассе в "нормандском формате" является ненадлежащая их организация.

"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", - предлагает автор.

Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.

Кроме того, по данным ТАСС, Козак предложил "нормандской четверке" зафиксировать обязательство Киева дать письменную позицию по выполнению "Минска-2".

Напомним, ранее сообщалось, что советники лидеров Нормандской четверки обсудили возвращение к перемирию на Донбассе.

Также мы писали, что Кравчук сообщил о встрече Нормандской четверки в апреле. У Путина об этом ничего не знают.