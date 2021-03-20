Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что может запретить компании AstraZeneca экспортировать ее вакцины из Евросоюза из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.

Об этом она заявила в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны", - сказала она.

Также Фон дер Ляйен заявила, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.

В то же время, глава ЕК предостерегла от поспешного планирования летних отпусков из-за ситуации с пандемией.

"Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах [ЕС] начинается третья волна (пандемии)", - указала фон дер Ляйен.

Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию.

"Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим", - отметила глава ЕК.

Напомним, в недавно англо-шведская компания AstraZeneca объявила об очередных задержках поставок вакцины от коронавирусной болезни в страны Евросоюза по причине экспортных ограничений.

После этого ряд европейских стран временно приостановили вакцинацию этим препаратом, объясняя это проверкой возможной связи образования тромбов с вакциной. Однако Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило об отсутствии доказательств того, что препарат вызывает тромбы и страны решили вернуться к использованию препарата от AstraZeneca.