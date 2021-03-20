Власти Турции заявили, что выходят из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Об этом свидетельствует указ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Resmi Gazete.

"Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

В то же время вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что борьба за защиту прав женщин в стране все равно будет продолжаться.

"Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", - добавил он.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что представляет собой Стамбульская конвенция и почему из нее хочет выйти Польша.

В свою очередь руководство Франции пригрозило польским коллегам "ударом по кошельку" в случае, если они решат инициировать выход государства из конвенции.