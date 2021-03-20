В субботу, 20 марта, в России вступил силу закон, который запрещает лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам владеть землей в большинстве районов аннексированного Крыма.

Президент РФ подписал этот закон в марте 2020 года, передает "РБК".

В соответствии с ним, большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них - Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Как заявили в Росреестре, если иностранцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже. Вырученную сумму передадут либо бывшему собственнику, либо в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

Отмечается, по состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них - граждане Украины.

Собственники земли в регионе также есть среди граждан и юрлиц Беларуси, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Напомним, 24 марта 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин внес практически всю территорию Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

Позже Европейский Союз заявил, что не признает указ Путина по поводу запрета для не россиян владеть землей в аннексированном Крыму.