По состоянию на утро субботы, 20 марта, в Украине первую прививку от коронавируса получили 103 342 человека. За прошедшие сутки показатель увеличился на 11 628. Лидером вакцинации за этот период стал Киев.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

На данный момент известно, что сейчас лишь один человек получил две дозы вакцины.

Статистика вакцинации по регионам:

Винницкая область - 210 прививок;

Волынская область - 270 прививок;

Днепропетровская область - 820 прививок;

Донецкая область - 620 прививок;

Житомирская область - 160 прививок;

Закарпатская область - 320 прививок;

Запорожская область - 350 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 прививок;

Киевская область - 820 прививок;

Кировоградская область - 290 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 790 прививок;

Киев - 1050 прививок;

Николаевская область - 500 прививок;

Одесская область - 390 прививок;

Полтавская область - 480 прививок;

Ровенская область - 360 прививок;

Сумская область - 500 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 420 прививок;

Херсонская область - 530 прививок;

Хмельницкая область - 400 прививок;

Черновицкая область - 260 прививок;

Черниговская область - 350 прививок;

Черкасская область - 470 прививок.

Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами по иммунизации. На вакцинацию на данный момент записались 297 742 украинца.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя обязанность по компенсации побочного действия вакцин от коронавируса.

Ранее "Страна" перечисляла противопоказания к вакцинации от коронавируса.