В Шевченковском районному суде Киева по материалам СБУ был наложен арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате судебного рассмотрения имущество было передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям:

Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Поскольку охранение украинской "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности ", - цитирует пресс-центр главу СБУ Ивана Баканова.

АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, отмечают в СБУ.

Ситуацию с украинским предприятием проанализировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Таким образом, пока разные представители власти рассказывают о "цивилизованном" пути по национализации предприятия с компенсациями собственнику, на практике решили пойти по самому беспредельному пути - аресту активов и передаче АРМА. Таким образом собственники предприятия (как прежние - Богуслаев, так и нынешние - китайцы) теряют контроль над предприятием. И никакой компенсации не получают. Напомним, на срыве сделки по покупке Мотор Сичи китайцами с 2019 года настаивали американцы", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич", а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.

Также мы писали, что Малюська уже пишет законопроект о национализации "Мотор Сичи".