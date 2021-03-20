Сейсмологи на Кубе сообщили о падении метеорита около города Моа, что на востоке острова.

Об этом пишет издание Cubadebate.

Сообщается, что в 22:06 по местному времени (04:06 по Киеву) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.

"Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв", — говорится в сообщении.

Как рассказал глава Национальной сейсмологической службы Энрико Аранго Ариас, все говорит о том, что это был метеорит.

"Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", - пояснил он.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Британии рухнул крупный метеорит.

Также мы писали, что появилось видео загадочного объекта в австралийском небе, который местные приняли за метеорит.