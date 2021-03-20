Министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления на политическом ток-шок "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил, что без Украины нет Европы, а наша страна "лучше Польши".

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"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет. Другое дело, что мы тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам", - сказал он.

Сравнение стран Аваков сделал в контексте вероятного вступления Украины в НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что воинские звания в Украине переведут на стандарты НАТО.

Мы также писали, что ВСУ приблизились к стандартам НАТО после завершения первого этапа реформирования.