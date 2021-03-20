Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца, пояснив, как он будет работать.

Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.

"Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно - об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, до момента исполнения 18 лет, смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о создании Центра противодействия дезинформации.

Также мы писали, что Зеленский на три года продлил санкции против двух российских банков.