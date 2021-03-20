Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя обязанность по компенсации побочного действия вакцин от коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причиненного вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - сказал он.

Степанов уточнил, что в ближайшее время в Кабинете министров создадут фонд помощи для тех, кто может пострадать от вакцинации.

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Ранее Степанов заявил, что из более чем 62 тысяч привитых индийским препаратом CoviShield незначительные побочные реакции были у 361 человека. Из них в двух случаях понадобилось вмешательство врачей.

Ранее "Страна" перечисляла противопоказания к вакцинации от коронавируса.