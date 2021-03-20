Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины от коронавирусной болезни "Спутник V".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 19 марта.

"Сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки Sputnik. Я также получил эту вакцину сегодня", - написал Сийярто.

Также он призвал жителей Венгрии регистрироваться на вакцинацию, чтобы победить пандемию.

По словам главы МИД, в течение следующих двух недель в Венгрию будет доставлено 680 тысяч доз российской вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Великобритании в Украине вакцинировалась от коронавируса индийским препаратом Covishield, сделанным по лицензии британской компании AstraZeneca.

Также мы писали, что канцлер Австрии призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину "Спутник V". В свою очередь еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС изучает вопрос регистрации российского препарата.