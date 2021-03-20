В Исландии начал извержение вулкан Фаградалсфьяль, который до этого не проявлял активности почти 800 лет. В связи с этим местных жителей попросили не открывать окна и оставаться дома.

Об этом говорится на сайте метеорологического бюро страны.

Сам вулкан находится в 35 км от столицы страны Рейкьявика. Как рассказали местные жители, небо над столицей стало красным. Извержение началось в 20:00 пятницы по киевскому времени, а всего через пару часов лава уже покрывала площадь около 1 км2.

"Извержение на данном этапе считается небольшим, а длина трещины составляет около 500 метров. Площадь магмы составляет около 1 кв. км. Фонтаны лавы небольшие", - рассказали в Исландском метеорологическом бюро.

В департаменте гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии советуют людям закрывать окна и оставаться дома, чтобы избежать воздействия вулканического газа в воздухе.

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