Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 11 марта "О создании Центра противодействия дезинформации".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 г. "О создании Центра противодействия дезинформации" (прилагается)", - говорится в сообщении.

В тексте решения говорится, что Центр противодействия дезинформации будет создан для "противодействия текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечения информационной безопасности Украины, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным дезинформационным воздействиям и кампаниям, недопущения манипулирования общественным мнением".

Контролировать выполнение решения будет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в прошлом месяце Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал запуск Украинского центра противодействия дезинформации (ЦПД). Старт его работы был запланирован на март.

Также мы писали о том, кто возглавит новый орган. На должность его руководителя будет назначена руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Любовь Цыбульская.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем у Зеленского решили создать "центр по фейкам" и с кем он будет бороться.